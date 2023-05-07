Минобороны отчиталось об уничтожении 22 украинских БПЛА над Черным морем

Над Черным морем ночью 7 мая силами ПВО было сбито 22 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны Фото: Юлия МАРКИНА

В Министерстве обороны РФ сообщили об уничтожении в общей сложности 22 украинских беспилотников над акваторией Черного моря в ночь на 7 мая. По данным военного ведомства, все БПЛА были обнаружены и подавлены.

- Все украинские БПЛА уничтожены огнем зенитных ракетных комплексов или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, - говорится в сообщении Минобороны.

Напомним, в ночь на 7 мая Украина предприняла очередную попытку атаковать Крым и Севастополь беспилотниками. По полуострову было выпущено 10 БПЛА, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

По его данным, все беспилотники были сбиты силами ПВО, в результате падения обломков пострадавших и разрушений нет.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50