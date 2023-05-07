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НовостиОбщество7 мая 2023 13:24

Крым передал в зону СВО стройматериалы для укрепительных сооружений

120 кубометров леса отправили на передовую
Юлия МАРКИНА
Юлия МАРКИНА
Крым передал на передовую 120 кубов леса для строительства укреплений. Фото: Telegram-канал Владимира Константинова.

Крым передал на передовую 120 кубов леса для строительства укреплений. Фото: Telegram-канал Владимира Константинова.

Крым передал на передовую стройматериалы для строительства укрепительных сооружений. Об этом сообщил председатель Госсовета РК Владимир Константинов.

- По просьбе наших бойцов с депутатами Государственного Совета и попечителями Мемориала «Красный» приобрели 120 кубических метров леса для строительства укрепительных сооружений на запорожском направлении, - сообщил Константинов.

Он отметил, что власти республики продолжат оказывать бойцам в зоне СВО всю необходимую им помощь.

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