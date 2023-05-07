В Симферополе 9 мая ограничат движение транспорта по улице Павленко

В День Победы по улице Павленко в Симферополе будет дежурить эвакуатор. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По улице Павленко в Симферополе будет ограничено движение транспорта 9 мая. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- Движение транспортных средств будет ограничено 9 мая с 6:30 до 14:00 часов по улице Павленко, на участке от улицы Александра Невского до парка имени Ю. А. Гагарина, – говорится в сообщении.

Отмечается, что на этом участке будет запрещена парковка и обеспечено дежурство машины эвакуатора.

Напомним, 9 мая в Симферополе запланированы мероприятия с участием официальных лиц Крыма. Они возложат цветы и венки к монументу «Танк Т-34» в Сквере Победы, на мемориале «Вечный Огонь» в парке им. Ю.А. Гагарина, а также на Воинском мемориальном кладбище по улице Старозенитной.

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