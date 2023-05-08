В Керченском проливе действует штормовое предупреждение 8 мая

Керченская переправа работает в условиях штормового предупреждения Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Керченском проливе действует штормовое предупреждение из-за усиления ветра. Об этом сообщили в министерстве транспорта России.

- Ввиду неблагоприятных погодных условий в период с 7 по 8 мая через Керченский пролив осуществлён 1 паромный рейс, на котором перевезено 49 пассажиров и 45 грузовых транспортных средств, - говорится в сообщении.

Как отметили в Минтрансе РФ, штормовое предупреждение сохраняется из-за сильного ветра с порывами до 12-15 метров в секунду.