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НовостиОбщество8 мая 2023 7:35

В Керченском проливе действует штормовое предупреждение 8 мая

Это связано с сильным ветром до 15 метров в секунду
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Керченская переправа работает в условиях штормового предупреждения

Керченская переправа работает в условиях штормового предупреждения

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Керченском проливе действует штормовое предупреждение из-за усиления ветра. Об этом сообщили в министерстве транспорта России.

- Ввиду неблагоприятных погодных условий в период с 7 по 8 мая через Керченский пролив осуществлён 1 паромный рейс, на котором перевезено 49 пассажиров и 45 грузовых транспортных средств, - говорится в сообщении.

Как отметили в Минтрансе РФ, штормовое предупреждение сохраняется из-за сильного ветра с порывами до 12-15 метров в секунду.