Глава Крыма раскритиковал решение Зеленского праздновать 9 мая день Европы на Украине

Фото: страница главы Крыма Сергея Аксенова\VK

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал «подлым, но ожидаемым» решение президента Украины Владимира Зеленского об установлении в Незалежной Дня Европы вместо празднования Дня Победы 9 мая. Как подчеркнул Сергей Аксенов в своем Tg-канале, киевский режим мечтает приобщиться к ценностям современной Европы, забыв о подвигах украинцев.

- День Победы - праздник наследников победителей, которые остаются верными памяти предков. Это праздник в том числе украинского народа, который вместе с русским и другими народами Советского Союза сломал хребет нацизму. К бандеровской власти этот великий праздник не имеет никакого отношения, - написал Сергей Аксенов.

Глава Крыма добавил, что День Победы для властей Украины не память, так как адекватные люди и так знают, к каким ценностям современной Европы мечтает приобщиться киевский режим.