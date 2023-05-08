В Саках отреставрировали памятник Зое Космодемьянской

Фото: Tg-канал главы администрации Сак Александра Овдиенко

В Саках завершили работы по реконструкции памятника Зое Космодемьянской. Об этом сообщил глава администрации города Александр Овдиенко в своем Tg-канале.

- К празднику Великой Победы проведены работы по реконструкции памятника Героя Советского Союза Зои Анатольевны Космодемьянской, - написал градоначальник.

Александр Овдиенко поблагодарил за работу скульптора Александра Шапрана. По словам мэра, с инициативой о реставрации памятника Героя Советского Союза выступил депутат Сакского горсовета Дмитрий Цыпоркин.