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НовостиОбщество8 мая 2023 10:40

В Саках отреставрировали памятник Зое Космодемьянской

Реконструкция монумента проводилась к 9 мая
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Фото: Tg-канал главы администрации Сак Александра Овдиенко

Фото: Tg-канал главы администрации Сак Александра Овдиенко

В Саках завершили работы по реконструкции памятника Зое Космодемьянской. Об этом сообщил глава администрации города Александр Овдиенко в своем Tg-канале.

- К празднику Великой Победы проведены работы по реконструкции памятника Героя Советского Союза Зои Анатольевны Космодемьянской, - написал градоначальник.

Александр Овдиенко поблагодарил за работу скульптора Александра Шапрана. По словам мэра, с инициативой о реставрации памятника Героя Советского Союза выступил депутат Сакского горсовета Дмитрий Цыпоркин.