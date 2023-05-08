Ветераны ОВД приняли участие в первом чемпионате любительской мини-футбольной лиги Крыма

Лучшим игроком признали Игоря Куликова. Фото: пресс-служба МВД Крыма

В Симферополе ветераны ОВД приняли участие в чемпионате любительской мини-футбольной лиги Крыма среди ветеранов старше 35 лет. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

В качестве почетного гостя, на мероприятие был приглашен подполковник милиции в отставке Валерий Посметный, который по окончанию игры, торжественно вручил кубки, медали и дипломы командам. А главным судьей матча стал капитан милиции в оставке, ветеран ОВД Геннадий Сапожников.

- Несмотря на дружескую атмосферу турнира, ведь соперники знают друг друга уже много лет не только по футбольному полю, но и вне его, на площадке шла упорная и бескомпромиссная борьба, - отметили в пресс-службе МВД Крыма.

По итогам Чемпионата лучшим бомбардиром признан Олег Мельник, лучшим вратарем Юрий Сушко, лучшим защитником Антон Монахов, а лучшим игроком- Игорь Куликов.