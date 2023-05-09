Погода на 9 мая 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 14 градусов

В Евпатории всего плюс 11 градусов тепла. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

9 мая на Крымском полуострове не очень уютно.

- На большей части полуострова пройдут дожди, - отметили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9°, днем +9...+11°.

В Севастополе облачно с прояснениями. Дождь, гроза. Ветер северо-восточный до 15 м/с. Днем тепло +12…+14°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +11°…+12°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Алуште +13°…+14°, северо-восточный ветер 2-3 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Евпатории +10…+11°, северо-восточный ветер 4-7 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Керчи +9…+10°, северо-восточный 3-6 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Феодосии +11…+12°, северо-восточный ветер 4-6 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Черноморском +11…+12°, северо-восточный ветер 2-3 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Джанкое +9…+10°, северо-восточный ветер 2-7 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

В Армянске +10…+12°, северо-восточный ветер 4-7 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Белогорске +9…+10°, северо-западный ветер 3-5 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.

Вода в Черном море +10…+15°.

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