В Крыму опровергли фейк о смерти мужчины во время общения с полицейским

Фото: Артем КИЛЬКИН

Информация о том, что в Керчи мужчина якобы умер во время общения с полицейским, не соответствует действительности. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Сообщение о смерти мужчины во время разговора с правоохранителем было опубликовано в одном из Telegram-каналов.

– Указанная информация не соответствует действительности. Сообщаем, что сотрудник подразделения МВД по Республике Крым, прибыв в Керчь для проверки действий дежурного наряда в рамках реагирования на легендированное сообщение попросил гражданина от его имени передать в дежурную часть полиции Керчи информацию о якобы совершенном в отношении него правонарушении, – отметили в МВД.

Мужчина согласился позвонить, а после этого отправился домой. Спустя час с четвертью ему домой вызвали скорую. Дело в том, что у крымчанина резко ухудшилось состояние здоровья.

– Жалоб со стороны родственников мужчины на действия полиции не поступало, – говорится в сообщении.