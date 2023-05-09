Аксенов: День Победы в Крыму отметят после достижения целей СВО

Фото: пресс-служба главы Крыма

Празднование Дня Победы в Крыму будет проходить с парадом и шествием «Бессмертного полка» после достижения целей специальной военной операции. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.

– Гордимся великой Победой, не посрамим ее, сегодня понимаем, насколько это было важно. Не добили врага в свое время, сегодня приходится проводить специальную военную операцию, достигать тех же целей, что наши предки в 1941-1945 годах, к большому сожалению, – отметил глава республики.

Аксенов подчеркнул, что другого пути сейчас нет.

– Нам только и остается сегодня брать пример с наших ветеранов, доказать им, что сегодняшнее поколение может отстаивать интересы нашей большой Родины - нашей великой России, – отметил глава республики.

Аксенов вновь поздравил крымчан с Днем Победы.

– Победа будет за нами. Отметим мы праздник как положено по достижении целей специальной военной операции, – заключил глава региона.

Напомним, власти Крыма приняли решение отменить Парад Победы и шествие «Бессмертного полка» 9 мая по соображениям безопасности. Глава Крыма Сергей Аксенов заверил, что ветераны не останутся без внимания. Представители органов власти на местах обязательно навестят их и поздравят с Днем Победы.