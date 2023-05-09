Аксенов поздравил с Днем Победы ветерана Великой Отечественной войны Рубиновского

Фото: пресс-служба главы Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил с Днем Победы ветерана Великой Отечественной войны Георгия Рубиновского. Об этом руководитель региона сообщил в своем Telegram-канале.

– На фронте Георгий Николаевич был с 1944 года. Прошел боевой путь от рядового до командира отделения. Был дважды ранен. Окончил службу только в 1947 году. Награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу», «За победу над Германией», – рассказал Аксенов.

Глава республики отметил, что в свои 98 лет Рубиновский сохраняет душевную бодрость, ясный и острый ум. Ветеран увлекается живописью, фотографией, обработкой камня, ювелирным делом и многим другим.

– А еще у ветерана внушительная коллекция минералов – Георгий Николаевич 35 лет проработал в Институте минеральных ресурсов, – сообщил Аксенов.

Глава республики подчеркнул, что в Крыму уделяется максимальное внимание заботе о ветеранах, а также сохранению памяти об их подвиге.

– Именно на их примере воспитываются будущие поколения, именно их подвиг сегодня вдохновляет наших бойцов, участвующих в СВО, – добавил Аксенов.