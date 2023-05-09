Крымские спасатели установили Знамена Победы на вершинах гор

Фото: пресс-служба МЧС Крыма

В честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне спасатели установили копии Знамени Победы на вершинах гор. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МЧС.

Спасатели провели акцию в День Победы, 9 мая.

– Спасатели Алуштинского отряда ГКУ РК «Крым-СПАС» совместно с представителями «Россоюзспас» водрузили копию штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, Красный флаг Победы на вершине горы Куш-Кая, – говорится в сообщении.

Красный флаг развевается на высоте 1339 метров. Кроме того, копию Знамени Победы установили на вершине горы Ай-Петри.

– Начало этой акции было положено более 40 лет назад, – рассказали в МЧС.

Согласно легенде, партизаны однажды подняли на горе Ай-Петри красный флаг. Нацисты не смогли его снять, а потому просто расстреливали из оружия.

– Впоследствии из этого факта и родилась традиция – в День Победы ежегодно водружать Знамя Победы на вершине, – говорится в сообщении.

Копию Знамени Победы на протяжении многих лет, 9 мая, ровно в 10 утра поднимали на высоту 1234 метра. После присоединения Крыма к России эту традицию продолжили сотрудники «Крым-СПАС».