Фото: пресс-служба администрации Керчи

В День Победы, 9 мая, в Керчи возложили цветы к Вечному огню и Обелиску Славы на горе Митридат. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации Святослав Брусаков.

– Традиционно с утра в этот день в сквере Славы прошла церемония возложения цветов и венков к Вечному огню. Мы отдаем дань глубокого уважения миллионам людей, сложивших жизни за победу и свободу, тем, кто, не жалея сил и здоровья, шел вперед, приближая победу. Будем помнить их подвиг вечно, – отметил градоначальник.

Кроме того, Брусаков, депутаты Госсовета Крыма и горсовета Керчи, а также сотрудники администрации возложили цветы к Обелиску Славы на горе Митридат. Далее была объявлена минута молчания в память о погибших в ходе Великой Отечественной войны.

– Мы не вправе забыть о войне и ее героях. Память о них навечно в наших сердцах. С Днем Великой Победы, – написал глава администрации.