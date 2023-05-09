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НовостиОбщество9 мая 2023 15:01

За сутки в Крыму 29 человек заболели коронавирусом

Новых смертельных случаев не произошло
Алексей ЕЛАГИН
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По состоянию на вторник, 9 мая, в Крыму зафиксировали 29 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Минздрава.

За сутки в регионе госпитализировали четверых пациентов, а за все время – 63 932. За весь период пандемии в Крыму зафиксировали 209 110 случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки в республике выздоровели 28 человек, а за все время – 209 110. За сутки в Крыму не скончался ни один больной коронавирусом. Всего в регионе зафиксировали 5429 случаев заболевания этой инфекцией.