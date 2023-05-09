В Крыму ветерана войны поздравили со 100-летним юбилеем

Фото: пресс-служба Министерства экономического развития Крыма

В Симферопольском районе ветерана Великой Отечественной войны Степана Крайнюка поздравили со 100-летним юбилеем. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Министерства экономического развития.

Ветерана поздравили представители органов власти Симферопольского района, Молодежного, прокуратуры, совета ветеранов, а также заместитель председателя Совета министров Крыма – министр финансов региона Ирина Кивико.

– Сегодня, в День Великой Победы, поздравили со столетним юбилеем ветерана войны Степана Михайловича Крайнюка! Мы благодарны ветеранам за их подвиги и ратный труд в годы Великой Отечественной войны, – отметила зампред республиканского правительства.

Крайнюку вручили памятные подарки. Кроме того, для юбиляра организовали дома настоящий концерт, в ходе которого исполнили его любимые песни. Ветеран рассказал о своем боевом и трудовом пути. Кроме того, Крайнюк поздравил крымчан с Днем Победы.

Он воевал артиллеристом и был командиром орудия. Войну Крайнюк закончил в Прибалтике. Ветерана наградили орденом «Отечественной войны» и медалью «За Отвагу». В мирное время Крайнюк работал агрономом. Его наградили орденом «Трудового Красного знамени», а также двумя орденами «Знак Почета».