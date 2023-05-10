Более 20 улиц Симферополя останутся без света 10 мая

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В среду, 10 мая, более 20 симферопольских улиц останутся без электричества. Об этом сообщили в пресс-службе «Крымэнерго».

– С 8 до 17 часов будут происходить отключения линий электропередачи, – говорится в сообщении.

Ограничения связаны с плановым ремонтом на сетях.

Так, без света останутся жители улиц Хвойная, 12, 48-68 (чет), 9, 17/11, 25-69 (нечет); Кипарисная, 26-60 (чет), 37, 49-57 (нечет); Янтарная, 31-43 (нечет); 26-56 (чет); Усадебная, 2, 1-11 (нечет); Звездная, 42-50 (чет), 52/19, 51-61 (нечет); Пихтовая, 44-62 (чет), 41-55 (нечет); Чименлик, 8-35; Миндальная, 31, 54; Рериха, 20.

Кроме того, ремонтные работы оставят без электроснабжения горожан по адресам: ул. Ковыльная, 2-28 (чет), 84, 3-59 (нечет); ул. Парниковая, 4-12 (чет), 1-11 (нечет); ул. Пасечная, 1-12; ул. Северная, 4-12 (чет), 1-11 (нечет); ул. Сотовая, 1-12; ул. Счастливая, 2-10 (чет), 1-17 (нечет); ул. Николаевская, 4, 1А-13 (нечет); ул. Трудовая, 4-12 (чет), 1/3-13 (нечет); ул. Винницкая, 146-172 (чет), 13-23 (нечет); ул. Телефонный спуск, 21; ул. Связистов, 142-172 (чет), 131-159 (нечет); ул. Высотная/ул. Бархатовой, 138-160 (чет), 90, 139-167 (нечет); пер. Конечный, 2-16 (чет), 5-13 (нечет); ул. Петровская балка, 318-340 (чет), 285-305 (нечет); ул. Производственная, 6-56 (чет); ул. Тарабукина, 165-167 (нечет); ул. Связистов, 174; пр-зд Второй Петровский, 1-3 (нечет).