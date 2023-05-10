Керчь возглавила топ-10 самых экономных направлений для отдыха летом 2023

В Керчи много исторических достопримечательностей и красивых мест. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Керчь заняла первое место в рейтинге туристических направлений лета 2023, где можно дешево снять номер в отеле или гостевом доме. Такой топ-10 обнародовали эксперты ТВИЛ.РУ, которые проанализировали данные заявок и определили самые экономные направления лета 2023 года: «золото» у Керчи, «серебро» у кубанского курорта Кучугуры, «бронза» досталась Псырцха в Абхазии.

Топ-10 самых экономных направлений для отдыха летом 2023 (средняя стоимость в рублях ночи):

Керчь, 1600

Кучугуры, 1632

Псырцха, 1770

Ессентуки, 1789

Джубга, 1792

Пятигорск, 1844

Железноводск, 2043

Кисловодск, 2133

Туапсе, 2496

Новый Афон, 2639.

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