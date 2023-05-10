Керчь возглавила топ-10 самых экономных направлений для отдыха летом 2023

В Керчи много исторических достопримечательностей и красивых мест.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Керчь заняла первое место в рейтинге туристических направлений лета 2023, где можно дешево снять номер в отеле или гостевом доме. Такой топ-10 обнародовали эксперты ТВИЛ.РУ, которые проанализировали данные заявок и определили самые экономные направления лета 2023 года: «золото» у Керчи, «серебро» у кубанского курорта Кучугуры, «бронза» досталась Псырцха в Абхазии.
Топ-10 самых экономных направлений для отдыха летом 2023 (средняя стоимость в рублях ночи):
Керчь, 1600
Кучугуры, 1632
Псырцха, 1770
Ессентуки, 1789
Джубга, 1792
Пятигорск, 1844
Железноводск, 2043
Кисловодск, 2133
Туапсе, 2496
Новый Афон, 2639.
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