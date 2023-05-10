У троих душевнобольных симферопольцев отобрали права

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Симферополе в связи с медицинскими противопоказаниями признали недействительными водительские удостоверения троих местных жителей. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

– Трое жителей города, имеющие удостоверения на право управления транспортным средством, состоят на диспансерном учете в связи с острыми психическими расстройствами, – рассказали в надзорном ведомстве.

Прокуратура обратилась в суд. После этого водительские удостоверения троих жителей крымской столицы признали недействительными.