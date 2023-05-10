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НовостиОбщество10 мая 2023 8:11

В Крыму запустят горячую линию по вопросам укусов клещей

Она начнет работать 15 мая
Алексей ЕЛАГИН
Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

С 15 по 26 мая в Крыму будет работать горячая линия по вопросам профилактики инфекций, передающихся клещами. Об этом сообщает КИА.

Как пояснили в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора по РК и Севастополю, задать вопросы можно будет по телефону: 8 (978) 919-11-23. В республике регистрируется два пика активности клещей: май-июнь и август-сентябрь.

Вакцинацию против энцефалита проводят в течение всего года. При этом во время эпидемического сезона в течение двух недель после прививки лучше не посещать природные очаги. Людям, которые не привиты против клещевого энцефалита, в случае присасывания клеща нужно ввести противоклещевой иммуноглобулин. Все медучреждения Крыма и Севастополя обеспечены запасом вакцины и иммуноглобулина.