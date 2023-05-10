Подъезд к Симферополю от трассы «Таврида» отремонтируют до 1 декабря

На ремонт подъезда к Симферополю от трассы «Таврида» протяженностью 3,7 км выделили 392 млн рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На ремонт подъезда к Симферополю от трассы «Таврида» протяженностью 3,7 км выделили 392 млн рублей. Это следует из распоряжения главы Республики Крым об определении единственного подрядчика, передает Крымское информационное агентство.

– Определить ООО «АЛЬТ-ЭРА» единственным подрядчиком по государственному контракту, предметом которого является выполнение работ по текущему ремонту на объекте: «Ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения подъезд к г. Симферополю от а/д Таврида км 0+000 – км 3+700, – говорится в тексте распоряжения.

Предельный срок, на который заключается контракт, – 1 декабря 2023 года. Подрядчик должен выполнить работы собственными силами в объеме не менее 90%.

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