В Крыму площадь посевов капусты в этом году увеличили на 38 га

Фото: телеграм-канал министра сельского хозяйства РК Андрея Савчука

В Крыму в этом году под капусту отвели почти на 38 га земли больше, чем в прошлом году, сообщает Крымская газета со ссылкой на пресс-службу регионального Минсельхоза.

– В 2022 году было убрано 778,16 гектара, а собрано 19693,77 тонн. Прогнозируемый сбор капусты на 2023 год – 816,01 гектаров, посеяно 393,1 гектара, – пишет издание.

Ранее КП-Крым писала, что на сельскохозяйственных ярмарках Симферополя в минувшие выходные продали 36 тонн продукции. Такие ярмарки проводятся каждую неделю.

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