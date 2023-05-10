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НовостиОбщество10 мая 2023 10:49

На фасаде школы в Симферополе установили памятную доску погибшему участнику СВО

Бойца посмертно наградили двумя орденами
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

На фасаде школы №12 в Симферополе установили памятную доску погибшему участнику специальной военной операции Ивану Придатко. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

– На фасаде симферопольской школы № 12 установили памятную доску Ивану Сергеевичу Придатко, – говорится в сообщении.

Житель крымской столицы погиб в ходе СВО. Военнослужащего посмертно наградили орденами «За верность долгу» и «Мужества». На церемонию открытия мемориальной доски пришли близкие родственники погибшего, а также ученики и учителя школы, в которой он учился.