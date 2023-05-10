В Симферополе 19 мая все желающие смогут пройти экспресс-тестирование на ВИЧ

Фото: Минздрав Республики Крым

19 мая симферопольцы и гости крымской столицы смогут бесплатно пройти экспресс-тестирование на ВИЧ. Об этом в эфире «Радио Крым» сообщила замглавврача по медицинской части Центра профилактики и борьбы со СПИДом Татьяна Богатырева.

– 19 мая на Пушкина, 3 с 10 до 14 часов все желающие смогут пройти бесплатное и анонимное быстрое тестирование на ВИЧ-инфекцию, – сказала она.

Никаких документов при себе иметь не нужно. Результат будет известен в течение 15 минут. Точность такого тестирования составляет 99%.

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