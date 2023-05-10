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НовостиПроисшествия10 мая 2023 11:35

В Джанкое подрядчик украл 400 тысяч рублей при ремонте отопления

Его судили за мошенничество и заставили возместить ущерб
Алексей ЕЛАГИН
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Джанкое подрядчик украл более 400 тысяч рублей при ремонте отопления в образовательном учреждении. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

В ноябре 2016 года образовательное учреждение заключило контракт на выполнение капремонта системы отопления.

– При проведении работ подрядчиком была завышена стоимость строительных материалов, их качества и количества, что установлено проведенной в рамках расследования уголовного дела экспертизой, – рассказали в прокуратуре.

В итоге сумма ущерба государству превысил 400 тысяч рублей. Виновного судили за мошенничество. Однако он не возместил ущерб. Тогда прокуратура обратилась в суд. После этого с осужденного взыскали более 400 тысяч рублей.