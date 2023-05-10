В преддверии Дня Победы ялтинские реконструкторы прошли дорогами освободителей

Фото: «Крым 24», скриншот видео

В преддверии Дня Победы ялтинские реконструкторы прошли дорогами советских солдат, освобождавших полуостров от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году.

– Уникальный проект посвящен событиям весны 1944 года, когда советские войска освобождали Крым. В походе от Керчи до Севастополя участвовали школьники и студенты, – передает «Крым 24».

В патриотическом проекте участвовали 16 человек, самому младшему – 12 лет.

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