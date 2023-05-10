Защитные сооружения трассы Бахчисарай – Ялта спроектируют за 15 миллионов

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Сооружения инженерной защиты автодороги Бахчисарай – Ялта спроектируют за 15,4 миллиона рублей. Соответствующее распоряжение подписал глава Крыма Сергей Аксенов.

Согласно документу, ООО «Институт «ШЕЛЬФ» определено единственным исполнителем по госконтракту. Организация должна разработать проект по строительству и реконструкции сооружений инженерной защиты автодороги Бахчисарай – Ялта. Эти работы должны быть выполнены на 26-42 километрах. Цена контракта составляет 15,44 миллиона рублей. Проект должен быть готов к 30 ноября 2023 года.