В Ялте подрядчика осудят за мошенничество при ремонте спортшколы

Житель Ялты предстанет перед судом по обвинению в даче крупной взятки и мошенничестве в особо крупном размере ( Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Ялты предстанет перед судом по обвинению в даче крупной взятки (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ) и мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

Как полагает следствие, обвиняемый через посредника дал директору ялтинской спортивной школы взятку в размере 350 тысяч рублей за заключение контракта на ремонт в помещениях школы. В дальнейшем подрядчик внес недостоверные сведения в акты выполненных работ, завысив их стоимость на 1,3 млн рублей. Как ранее сообщали в региональном Следкоме, директор спортшколы, достоверно зная, что работы выполнены не полностью, подписал акты приемки и распорядился выплатить подрядчику полную сумму.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила дело в суд

– Уголовное дело в отношении директора спортивной школы по факту получения взятки находится в производстве следователей, – добавили в надзорном ведомстве.

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