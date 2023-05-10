В Симферополе 11 мая отключат свет на 17 улицах

Свет исчезнет на несколько часов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

11 мая в Симферополе на 17 улицах, одном переулке и проезде будет производиться плановое отключение электричества. В пресс-служба ГУП РК «Крымэнерго» отметили, что перебои с электроэнергий возникнут с 8.00 до 17.00. Свет пропадет из-за ремонта электросетей.

Где в Симферополе отключат электричество 11 мая 2023:

улица Ковыльная, 2-28 , 84, 3-59 ;

улица Парниковая, 4-12 , 1-11 ;

улица Пасечная, 1-12;

улица Северная, 4-12 , 1-11 ;

улица Сотовая, 1-12;

улица Счастливая, 2-10 , 1-17 ;

улица Николаевская, 4, 1А-13 ;

улица Трудовая, 4-12 , 1/3-13 ;

улица Винницкая, 146-172 , 13-23 ;

улица Телефонный спуск, 21;

улица Связистов, 142-172 , 131-159 ;

улица Высотная/улица Бархатовой, 138-160 , 90, 139-167 ;

переулок Конечный, 2-16 , 5-13 ;

улица Петровская балка, 318-340 , 285-305 ;

улица Производственная, 6-56 ;

улица Тарабукина, 165-167 ;

улица Связистов, 174;

проезд Второй Петровский, 1-3.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50