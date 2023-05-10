В Симферополе 11 мая отключат свет на 17 улицах

Свет исчезнет на несколько часов.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
11 мая в Симферополе на 17 улицах, одном переулке и проезде будет производиться плановое отключение электричества. В пресс-служба ГУП РК «Крымэнерго» отметили, что перебои с электроэнергий возникнут с 8.00 до 17.00. Свет пропадет из-за ремонта электросетей.
Где в Симферополе отключат электричество 11 мая 2023:
улица Ковыльная, 2-28 , 84, 3-59 ;
улица Парниковая, 4-12 , 1-11 ;
улица Пасечная, 1-12;
улица Северная, 4-12 , 1-11 ;
улица Сотовая, 1-12;
улица Счастливая, 2-10 , 1-17 ;
улица Николаевская, 4, 1А-13 ;
улица Трудовая, 4-12 , 1/3-13 ;
улица Винницкая, 146-172 , 13-23 ;
улица Телефонный спуск, 21;
улица Связистов, 142-172 , 131-159 ;
улица Высотная/улица Бархатовой, 138-160 , 90, 139-167 ;
переулок Конечный, 2-16 , 5-13 ;
улица Петровская балка, 318-340 , 285-305 ;
улица Производственная, 6-56 ;
улица Тарабукина, 165-167 ;
улица Связистов, 174;
проезд Второй Петровский, 1-3.
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