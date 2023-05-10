Крымская железная дорога в апреле перевезла около 700 тысяч пассажиров

Фото: ФГУП «Крымская железная дорога»

Около 700 тыс. пассажиров перевезли в апреле поездами в Крыму. Об этом сообщается в телеграм-канале ФГУП «Крымская железная дорога».

– Крымская железная дорога перевезла более 700 тысяч пассажиров. В пригородном сообщении перевезено почти 500 тыс. пассажиров, а в дальнем – более 220 тыс. пассажиров, – говорится в сообщении.

Объем перевозки грузов по железной дороге в Крыму в апреле составил 610,6 тыс. тонн.

– Рост погрузки достигнут по таким номенклатурам, как зерновые грузы, химикаты, нефтепродукты, железная и цветная руда. Кроме того, в апреле появилась такая новая номенклатура в погрузке, как удобрения, – отметили в КЖД.

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