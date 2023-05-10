В Крыму задержали ранее скрывшегося от погони пьяного водителя ВАЗа

Фото: МВД России по Республике Крым

В Крыму полицейские задержали ранее скрывшегося от погони 33-летнего водителя автомобиля ВАЗ-2110. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Крым.

Инцидент произошел ранним утром в городе Саки. Водитель отечественного авто не подчинился требованию сотрудников Госавтоинспекции остановиться для проверки документов и попытался скрыться - благо, погодные условия этому способствовали, стоял густой туман.

– Сотрудники полиции применили табельное оружие, но правонарушителю все же удалось скрыться. Однако благодаря оперативным действиям автоинспекторов в тот же день он был задержан, – говорится в сообщении.

Машину лихача нашли на пляже в селе Прибрежном. Мужчина признался полицейским, что находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, потому и не остановился. Теперь ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права на управление ТС от полутора до двух лет.

Ранее в Крыму осудили 45-летнего жителя Джанкойского района, который сел за руль пьяным и устроил ДТП с пострадавшим. Суд приговорил его к двум годам десяти месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50