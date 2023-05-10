Аксенов: с 1 июля благоустройство муниципалитетов Крыма должно осуществляться в плановом режиме

Фото: телеграм-канал Сергея Аксенова

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил главам муниципалитетов с 1 июля перейти от «аврального» режима работы по уборке и благоустройству территорий к плановому.

– Никаких сверхзадач не ставится: нужно один раз провести генеральную уборку и передать убранные территории ответственным лицам для постоянного поддержания чистоты, определить нормативы трудозатрат на человека, сформировать график и организовать людей для системной работы, – написал Аксенов в своем телеграм-канале после совещания с председателем Совмина РК Юрием Гоцанюком и главами муниципалитетов. – С 1 июля работы необходимо начать вести планово, без авралов

Глава Крыма отметил, что в республике выполнен уже большой объем работ.

– Сейчас нет необходимости тратить лишние деньги, нужно просто вложить душу и сердце в процесс, – добавил Аксенов.

Напомним, ранее глава республики поручил до конца мая навести идеальный порядок на территориях в муниципалитетах. По его словам, в целом работа по санитарной очистке территорий улучшилась, «однако в систему это еще не вошло».

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