В Крыму снизились темпы распространения ВИЧ-инфекции

В Крыму ежегодно на ВИЧ обследуются до 30% населения Фото: Олег УКЛАДОВ

На территории Республики Крым снизились темпы распространения ВИЧ-инфекции. Об этом в эфире «Радио Крым» сообщила замглавврача по медицинской части Центра профилактики и борьбы со СПИДом Татьяна Богатырева.

– Думаю, что это связано с тем, что много лиц охвачено антиретровирусной терапией – то есть остановлен половой путь передачи, – сказала она.

В Крыму ежегодно на ВИЧ обследуются до 30% населения. По состоянию на 31 марта текущего года в республике зарегистрировано 12 593 человека с ВИЧ-инфекцией (к концу прошлого года их было 12 588). 9 604 человека с положительным ВИЧ-статусом проходят антиретровирусную терапию.

Напомним, 19 мая симферопольцы и гости крымской столицы смогут бесплатно и анонимно пройти экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию в выездной лаборатории.

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