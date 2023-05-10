В Ленинском районе Крыма нашли 11 снарядов времен Великой Отечественной войны

Взрывоопасные предметы извлечены, транспортированы и уничтожены на специальном полигоне. Фото: ГУ МЧС по РК

Сегодня, 10 мая, в Ленинском районе пиротехники МЧС обезвредили 11 снарядов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым.

Между селами Чистополье и Багерово нашли шесть авиабомб: пять SD-1 и одну АО-2,5, а также четыре артиллерийских снаряда: два АС-45 и два АС-150. Еще один АС-150 обнаружили в селе Ильичево.

– Взрывоопасные предметы извлечены, транспортированы и уничтожены на специальном полигоне. Пиротехнические работы по обезвреживанию проведены с соблюдением всех необходимых мер безопасности, – сообщили в чрезвычайном ведомстве.

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