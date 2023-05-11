Бирюзовый дождь: на Южном берегу Крыма распустила бутоны глициния

В Никитском саду цветет глициния. Фото: Вера Зыкова/VK

Весной Крым с удовольствием примеряет на себя наряды из великолепных цветов. Подходит к завершению Парад тюльпанов 2023, где уже выбран Генерал, но зато можно полюбоваться душистой глицинией.

«Mcrobotrys» Фото: Вера Зыкова/VK

- В Никитском саду опять синий дождь. Так по-немецки (Blauregen) называется глициния, которая как сейчас в полном цвету, - рассказала заведующая лабораторией цветоводства Никитского ботанического сада Вера Зыкова.

«Schiro Noda» Фото: Вера Зыкова/VK

Хотя с утверждением, что у глицинии синие цветы можно поспорить, многие считают, что они бирюзовые. Но дискутировать все же не стоит, потому что существует несколько сортов этого великолепного вьющееся растение из семейства бобовых, с кистями душистых цветов.

«Minibotrys» Фото: Вера Зыкова/VK

В Никитском саду можно полюбоваться такими сортами это замечательной декоративной лианы, как глициния китайская «Minibotrys», пышноцветущая «Mcrobotrys» с соцветиями длиной до 50 сантиметров и «Schiro Noda» с розоватыми цветками.

У глицинии соцветия длиной до 50 см. Фото: Вера Зыкова/VK

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