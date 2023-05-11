Ялта вошла в топ-10 популярных направлений для трехдневного отдыха в июне 2023

В Ялте хорошо отдыхать летом. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Жемчужина Южного берега Крыма Ялта попала в рейтинг мест, которые россияне выбирают для небольшого отпуска в самом начале лета.

- Короткие путешествия - это тренд сезона 2022/23: туристы планируют увидеть как можно больше за относительно небольшой промежуток времени, - отмечают эксперты сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, которые изучив статистику, обозначили самые популярные направления для трехдневного отдыха в июне 2023 года.

На первое место вышел Питер, второе у Сочи, а на третьем – Анапа. Город счастья Ялта занял скромное 10 место, то есть оказался замыкающим.

Топ-10 самых востребованных направлений для трехдневного отдыха в июне 2023 (средняя цена в рублях ночи):

Санкт-Петербург, 6157

Сочи, 3699

Анапа, 2798

Москва, 4136

Казань, 3785

Геленджик, 4156

Кабардинка, 3687

Нижний Новгород, 4067

Махачкала, 3386

Ялта, 3467.

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