Ялта вошла в топ-10 популярных направлений для трехдневного отдыха в июне 2023

В Ялте хорошо отдыхать летом.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Жемчужина Южного берега Крыма Ялта попала в рейтинг мест, которые россияне выбирают для небольшого отпуска в самом начале лета.
- Короткие путешествия - это тренд сезона 2022/23: туристы планируют увидеть как можно больше за относительно небольшой промежуток времени, - отмечают эксперты сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, которые изучив статистику, обозначили самые популярные направления для трехдневного отдыха в июне 2023 года.
На первое место вышел Питер, второе у Сочи, а на третьем – Анапа. Город счастья Ялта занял скромное 10 место, то есть оказался замыкающим.
Топ-10 самых востребованных направлений для трехдневного отдыха в июне 2023 (средняя цена в рублях ночи):
Санкт-Петербург, 6157
Сочи, 3699
Анапа, 2798
Москва, 4136
Казань, 3785
Геленджик, 4156
Кабардинка, 3687
Нижний Новгород, 4067
Махачкала, 3386
Ялта, 3467.
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