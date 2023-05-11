Ревнивый севастополец дважды поджег дом мужа своей бывшей

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В Севастополе 51-летнего местного жителя обвиняют в умышленном поджоге дома. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

– В ноябре 2022 года злоумышленник на почве ревности к своей бывшей сожительнице дважды в течение нескольких дней осуществил поджог жилого дома, расположенного на садовом участке в Балаклавском районе Севастополя, в котором проживал ее супруг, – отметили в надзорном ведомстве.

Сумма ущерба превысила 400 тысяч рублей. У мужчины арестовали треть квартиры. Фигуранта заключили под стражу. Уголовное дело направили в суд.