Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия11 мая 2023 9:06

Ревнивый севастополец дважды поджег дом мужа своей бывшей

Обвиняемого будут судить
Алексей ЕЛАГИН
Фото: Евгения ГУСЕВА

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Севастополе 51-летнего местного жителя обвиняют в умышленном поджоге дома. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

– В ноябре 2022 года злоумышленник на почве ревности к своей бывшей сожительнице дважды в течение нескольких дней осуществил поджог жилого дома, расположенного на садовом участке в Балаклавском районе Севастополя, в котором проживал ее супруг, – отметили в надзорном ведомстве.

Сумма ущерба превысила 400 тысяч рублей. У мужчины арестовали треть квартиры. Фигуранта заключили под стражу. Уголовное дело направили в суд.