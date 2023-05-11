В двух поселках под Евпаторией отключат газ на пять дней

К работам по возобновлению газоснабжения планируется приступить 18 мая Фото: Алексей БУЛАТОВ

16 мая с 8:00 в связи с техническими работами будет прекращена подача газа в поселки Новоозерное и Мирный под Евпаторией. Об этом сообщается в телеграм-канале администрации Евпатории.

– С 08:00 16 мая до 17:00 20 мая будет прекращена подача газа в пгт Новоозерное и Мирный. В этот период уходя из дома в обязательном порядке необходимо перекрыть кран перед газовым счетчиком или на всех опусках к имеющемуся в домовладении газовому оборудованию и до прихода слесаря не пользоваться газом, – говорится в сообщении.

К работам по возобновлению газоснабжения планируется приступить 18 мая с 08:00. Владельцев квартир и частных домовладений просят обеспечить доступ специалистов к оборудованию для пуска газа.

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