Крымчанин с сообщниками устроил ДТП и ограбил двух человек

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Белогорском районе 29-летнего жителя Кировского района обвиняют в разбое и краже с банковского счета. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

В середине мая 2022 года мужчина договорился с неизвестными о совершении разбойного нападения. Уголовное дело в их отношении выделено в отдельное производство. Злоумышленники прибыли на участок местности вблизи автодороги Муромское – Сенное на самодельном транспортном средстве типа «багги». Там они стали ждать потерпевших.

– Когда автомобиль Mitsubishi подъехал к указанной дороге, злоумышленники намерено столкнулись с ним, – отметили в прокуратуре.

После того, как иномарка остановилась, крымчанин попытался забрать у женщины, находящейся за рулем, ключи. Обвиняемый брызнул в нее из перцового газового баллончика. Пассажира злоумышленники связали. Они забрали сумку, телефон и деньги. Сумма ущерба превысила 150 тысяч рублей. В числе награбленного была и банковская карта. С ее помощью сообщники совершили несколько покупок. Уголовное дело направили в суд.