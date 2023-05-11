Крымчанин продал знакомой марихуану и сел на четыре года

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В Советском районе 45-летнего местного жителя признали виновным в незаконном приобретении, хранении и сбыте наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.
– Осужденный незаконно приобрел и хранил свыше полкилограмма частей растений конопля, – отметили в надзорном ведомстве.
Кроме того, крымчанин продал знакомой 2,2 грамма марихуаны. Суд приговорил мужчину к четырем годам и пяти месяцам лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии общего режима.