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НовостиПроисшествия11 мая 2023 10:01

Крымчанин продал знакомой марихуану и сел на четыре года

Кроме того, он хранил более 0,5 килограмма частей конопли
Алексей ЕЛАГИН
Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Советском районе 45-летнего местного жителя признали виновным в незаконном приобретении, хранении и сбыте наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

– Осужденный незаконно приобрел и хранил свыше полкилограмма частей растений конопля, – отметили в надзорном ведомстве.

Кроме того, крымчанин продал знакомой 2,2 грамма марихуаны. Суд приговорил мужчину к четырем годам и пяти месяцам лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии общего режима.