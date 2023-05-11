Были абсолютно трезвые: супругов из Ростова, подозреваемых в убийстве дочери, отправили на медэкспертизу

Оперативники нашли тело восьмимесячной малышки в холодильнике Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В конце апреля 2023 года россиян поразило жуткое убийство восьмимесячной малышки, которое произошло в Ростове-на-Дону. В одной из городских многоэтажек правоохранители нашли в холодильнике останки девочки. По данным правоохранительных органов, кроху расчленили сами родители, а потом вызвали полицию и заявили, что их ребенок пропал.

23-летнюю маму девочки и ее 33-летнего супруга отправили на медосвидетельствование. Ее результаты шокировали. Ведь ранее были подозрения, что супруги сотворили страшное под действием алкоголя или наркотиков. Однако, как сообщил «КП-Ростов-на-Дону» осведомленный источник, знакомый со следствием, предполагаемые убийцы ребенка были трезвыми.

- Готовы результаты медицинского освидетельствования. Оно показало, что в день убийства в крови у супругов не было ни алкоголя, ни наркотиков, - сообщил собеседник издания.

На данный момент расследование резонансного дела продолжается. Его ход контролирует прокуратура Ростовской области.