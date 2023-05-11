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НовостиОбщество11 мая 2023 10:58

Опукский заповедник проведет бесплатные экскурсии в честь 25-летнего юбилея

Экскурсии пройдут 12 мая в 10:00 и 14:00.
Дмитрий Коренев
Для входа в заповедник обязательно наличие пропуска

Для входа в заповедник обязательно наличие пропуска

Фото: Анна КИРИЕНКО

12 мая природный заповедник «Опукский» отметит 25-летний юбилей. В этот день все желающие смогут посетить бесплатные экскурсии по маршруту «Урочище Опук», сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедный Крым».

– Экскурсии состоятся 12 мая в 10:00 и в 14:00. В программе экскурсии вы узнаете об истории создания заповедника, познакомитесь с редчайшими видами флоры и фауны. Насладитесь прекрасными видами и получите возможность сделать снимки на память в новой фотолокации, созданной специально к юбилейной дате, – говорится сообщении.

Для входа в заповедник обязательно наличие пропуска. Его можно оформить онлайн или в кассе заповедника. Для жителей Крыма и Севастополя пропуск бесплатный.

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