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НовостиОбщество11 мая 2023 11:08

Часть Судака осталась без света из-за аварии

Вернуть свет в дома обещают в течение двух часов
Дмитрий Коренев
11 мая часть Судака осталась без света из-за аварии на линии электропередачи

11 мая часть Судака осталась без света из-за аварии на линии электропередачи

Фото: Мария ЛЕНЦ

Сегодня, 11 мая, часть Судака осталась без света из-за аварии на линии электропередачи. Об этом сообщается в телеграм-канале ГУП РК «Крымэнерго».

– В 12:39 в результате технологического нарушения на линии 10 кВ были обесточены абоненты в г. Судаке (ул. Бирюзова, ул. Почтовая и др.). Отключенная нагрузка составила 1616 кВт, – говорится в сообщении.

Специалисты «Крымэнерго» сразу же приступили к ликвидации последствий аварии. Восстановить энергоснабжение планируется в течение двух часов.

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