В Симферополе установили памятную доску погибшему в СВО бойцу

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В Симферополе установили памятную доску военнослужащему Денису Широкову, погибшему в ходе проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

– 29 августа 2022 года экипаж боевой машины перевозил боеприпасы через Антоновский мост и попал под артиллерийский обстрел. Денис Игоревич героически погиб, защищая боевых товарищей, – говорится в сообщении.

Бойца наградили орденом «Мужества» и медалью Суворова. Кроме того, он представлен к ордену «За верность долгу». В открытии памятной доски приняли участие близкие родственники Широкова, ученики и учителя школы №31, выпускником которой он был, а также сотрудники администрации Симферополя и депутаты горсовета.