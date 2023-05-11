В селе Кировское Черноморского района открылась новая амбулатория

Фото: Минздрав Крыма

В селе Кировское Черноморского района Крыма открылось новое модульное здание врачебной амбулатории. Об этом сообщил в своем телеграм-канале председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов.

– В селе Кировское Черноморского района принял участие в открытии нового модульного здания врачебной амбулатории. Для людей это важный объект, здесь медицинскую помощь получают более 1700 человек, – написал Константинов.

Фото: Минздрав Крыма

Фото: Минздрав Крыма

Фото: Минздрав Крыма

Амбулаторию построили в рамках ведомственной целевой программы «Модернизация государственных учреждений здравоохранения с целью доведения их до федеральных стандартов и нормативов». Стоимость работ составила 29,7 млн рублей. Как сообщили в Минздраве Республики Крым, в здании оборудованы кабинеты приема пациентов, временного пребывания, медицинской профилактики, а также физиотерапевтический, процедурный и прививочный кабинеты, аптечный пункт и дневной стационар. В помещениях установлена новая мебель и медицинское оборудование.

Медучреждение полностью укомплектовано специалистами. В обновленной амбулатории жители смогут в комфортных условиях получить плановую и неотложную медпомощь, пройти вакцинацию, профосмотр и первый этап диспансеризации.

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