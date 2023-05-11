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НовостиОбщество11 мая 2023 12:26

В Детском парке Симферополя открылся веревочный городок

Вокруг новых аттракционов выложили плиточные дорожки, установили скамейки, появилось освещение и системы видеонаблюдения
Дмитрий Коренев
Фото: «Крым 24»

Фото: «Крым 24»

В Детском парке крымской столицы открылся веревочный аттракцион «На высоте». Полоса препятствий включает в себя 62 уникальных этапа, передает «Крым 24».

Аттракцион рассчитан на детей с 7 лет и взрослых. Вокруг полосы препятствий выложили плиточные дорожки, установили скамейки, появилось освещение и системы видеонаблюдения.

Напомним, в январе в Детском парке завершилась реконструкция скейт-парка «Таблетка». На монтаж веревочного городка и обновление скейт-площадки выделили 47 млн рублей.

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