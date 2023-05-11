В Симферополе 12 мая отключат свет на 12 улицах

Свет пропадет на время. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

12 мая часть Симферополя останется без электричества. В компании «Крымэнерго» сообщили, что свет отключат на 27 улицах, на одном переулке и проезде.

В столице региона электричество исчезнет с восьми утра до пяти вечера. Причина плановых перебоев в электроснабжении - ремонт электросетей.

Адреса «отключек» в Симферополе на 12 мая 2023 года:

улица Киевская, 36-46 , 67б, 67/2, 69;

улица Скрипниченко, 3, 3а;

улица Стахановцев, 2б, 8-12 , 21-25 ;

улица Грибоедова, 30;

улица Чайковского, 1-18;

улица Мокроусова, 14/42, 23/40;

улица Ленинградская, 6/36;

улица Фрунзе, 16;

улица Бетховена, 2/3, 1;

улица Блюхера, 1-67

улица Ковыльная, 2-28 , 84, 3-59 ;

улица Парниковая, 4-12 , 1-11 ;

улица Пасечная, 1-12;

улица Северная, 4-12 , 1-11 ;

улица Сотовая, 1-12;

улица Счастливая, 2-10 , 1-17 ;

улица Николаевская, 4, 1А-13 ;

улица Трудовая, 4-12 , 1/3-13 ;

улица Винницкая, 146-172 , 13-23 ;

улица Телефонный спуск, 21;

улица Связистов, 142-172 , 131-159 ;

улицы Высотная/Бархатовой, 138-160 , 90, 139-167 ;

переулок Конечный, 2-16 , 5-13 ;

улица Петровская балка, 318-340 , 285-305 ;

улица Связистов, 174;

улица Производственная, 6-56 ;

улица Тарабукина, 165-167 ;

проезд Второй Петровский, 1-3.

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