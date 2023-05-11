В Симферополе 12 мая отключат свет на 12 улицах

Свет пропадет на время.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
12 мая часть Симферополя останется без электричества. В компании «Крымэнерго» сообщили, что свет отключат на 27 улицах, на одном переулке и проезде.
В столице региона электричество исчезнет с восьми утра до пяти вечера. Причина плановых перебоев в электроснабжении - ремонт электросетей.
Адреса «отключек» в Симферополе на 12 мая 2023 года:
улица Киевская, 36-46 , 67б, 67/2, 69;
улица Скрипниченко, 3, 3а;
улица Стахановцев, 2б, 8-12 , 21-25 ;
улица Грибоедова, 30;
улица Чайковского, 1-18;
улица Мокроусова, 14/42, 23/40;
улица Ленинградская, 6/36;
улица Фрунзе, 16;
улица Бетховена, 2/3, 1;
улица Блюхера, 1-67
улица Ковыльная, 2-28 , 84, 3-59 ;
улица Парниковая, 4-12 , 1-11 ;
улица Пасечная, 1-12;
улица Северная, 4-12 , 1-11 ;
улица Сотовая, 1-12;
улица Счастливая, 2-10 , 1-17 ;
улица Николаевская, 4, 1А-13 ;
улица Трудовая, 4-12 , 1/3-13 ;
улица Винницкая, 146-172 , 13-23 ;
улица Телефонный спуск, 21;
улица Связистов, 142-172 , 131-159 ;
улицы Высотная/Бархатовой, 138-160 , 90, 139-167 ;
переулок Конечный, 2-16 , 5-13 ;
улица Петровская балка, 318-340 , 285-305 ;
улица Связистов, 174;
улица Производственная, 6-56 ;
улица Тарабукина, 165-167 ;
проезд Второй Петровский, 1-3.
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