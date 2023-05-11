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НовостиПроисшествия11 мая 2023 13:27

В Керчи девушка на Hyundai сбила 11-летнего мальчика

Пострадавшего увезли в больницу
Алексей ЕЛАГИН
Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В четверг, 11 мая, в Керчи автомобиль Hyundai Sonata сбил 11-летнего мальчика. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.

Авария произошла в 13.30 на Вокзальном шоссе. 23-летняя девушка ехала за рулем Hyundai по двору дома №37. Иномарка сбила ребенка, который внезапно выбежал на дорогу. В результате ДТП пострадал мальчик. Ребенка увезли в больницу.

– На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются, – отметили в МВД.