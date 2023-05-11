Симферопольский храм, занимаемый УПЦ, передают РПЦ на законных основаниях

Освобождение помещения храма в Симферополе на Севастопольской, 17, занимаемого Украинской православной церковью, происходит на законных основаниях

В Минимущества Республики Крым сообщили, что освобождение помещения храма в Симферополе на Севастопольской, 17, занимаемого Украинской православной церковью, происходит на законных основаниях.

– Управление Крымской епархии Украинской православной церкви Киевского патриархата ранее пользовалось этим помещениями на основании договора аренды от 2002 года. Но затем руководство епархии отказалось приводить учредительные документы в соответствие с законодательством Российской Федерации. В этой связи Минимущество Крыма обратилось в Арбитражный суд республики с иском о расторжении вышеуказанного договора аренды и возврате имущества, а также взыскании пени в судебном порядке. Иск был удовлетворен, – передает Крымская газета.

После освобождения помещения храма планируется передать в пользование Русской православной церкви. В Минимущества отметили, что все движимое имущество будет сохранено и передано Управлению Крымской епархии УПЦ, в случае если в адрес министерства поступит соответствующее обращение.

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