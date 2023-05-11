В Севастополе не планируют восстанавливать мототрассу на Сапун-горе

Соревнования не разрешили проводить, потому что на территории находится древний город Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Мототрассу на Сапун-горе в Севастополе не планируют восстанавливать. Об этом сообщил начальник севастопольского управления по делам молодежи и спорта Сергей Резниченко на сессии Заксобрания, прошедшей 11 мая.

Как подчеркнул парламентарий, отвечая на вопрос о судьбе трассы, где раньше проводились соревнования по мотокроссу, требование о закрытии участка поступило от собственника земельного участка - музея-заповедника «Херсонес Таврический».

- В рамках эксплуатации объекта поступило соответствующее требование с пояснением о нахождении на данной территории древнего города и невозможностью эксплуатации данной территории под мотоциклетную трассу. Данное требование обосновано, - отметил Сергей Резниченко.

Тем не менее, по словам Резниченко, несмотря на то, что мототрасса на Сапун-горе больше не может использоваться, на территории Севастополя все же есть участки, где представители федерации авто-, мото- и велоспорта могут устраивать соревнования. К примеру, востребована трасса в Орлиновском муниципальном округе