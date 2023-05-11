Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 мая 2023 14:58

В Севастополе не планируют восстанавливать мототрассу на Сапун-горе

Владелец земельного участка, на котором проводились соревнования, не разрешил его эксплуатировать
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Соревнования не разрешили проводить, потому что на территории находится древний город

Соревнования не разрешили проводить, потому что на территории находится древний город

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Мототрассу на Сапун-горе в Севастополе не планируют восстанавливать. Об этом сообщил начальник севастопольского управления по делам молодежи и спорта Сергей Резниченко на сессии Заксобрания, прошедшей 11 мая.

Как подчеркнул парламентарий, отвечая на вопрос о судьбе трассы, где раньше проводились соревнования по мотокроссу, требование о закрытии участка поступило от собственника земельного участка - музея-заповедника «Херсонес Таврический».

- В рамках эксплуатации объекта поступило соответствующее требование с пояснением о нахождении на данной территории древнего города и невозможностью эксплуатации данной территории под мотоциклетную трассу. Данное требование обосновано, - отметил Сергей Резниченко.

Тем не менее, по словам Резниченко, несмотря на то, что мототрасса на Сапун-горе больше не может использоваться, на территории Севастополя все же есть участки, где представители федерации авто-, мото- и велоспорта могут устраивать соревнования. К примеру, востребована трасса в Орлиновском муниципальном округе