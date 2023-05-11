В Симферополе временно изменится расписание движения автобусов №7 и №8

Фото: пресс-служба ГУП РК «Крымтроллейбус»

В Симферополе в связи с дорожным ремонтом на улице 51-й Армии с 22 мая временно изменится расписание движения автобусных маршрутов №7 и №8. Об этом сообщается в телеграм-канале администрации Симферополя.

– С 22 мая 2023 автобусы будут двигаться по улицам Буденного и Суходольная. Конечный остановочный пункт «ул. 51-й Армии» останется без изменений, – говорится в сообщении.

Фото: администрация Симферополя

Фото: администрация Симферополя

На время ремонтных работ будут организованы временные остановки на пересечениях улицы Буденного с улицей Федотова и улицей Лебедева.

Жителям и гостям города стоит учитывать эту информацию при планировании поездок.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50